Hombre es ejecutado a balazos a plena luz del día en Limón

Los homicidios siguen desangrando a nuestro país, el caso más reciente ocurrió este martes, cuando un hombre fue ejecutado a plena luz del día.

El crimen ocurrió a eso de las 12:23 p.m. en Matina de Limón, específicamente en el sector de barrio Managüita.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el comité local fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que enviaron personal en una ambulancia al sitio, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

El cuerpo del hombre quedó tendido a un lado de la calle. (cortesía/El cuerpo del hombre quedó tendido a un lado de la calle.)

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo dieron a conocer que se trata de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

En fotografías que circulan en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, se observa que el cuerpo de la víctima mortal quedó tendido boca abajo a la orilla de la calle.

Se presume que el hombre habría sido atacado desde un vehículo en movimiento, el cual se habría dado a la fuga.