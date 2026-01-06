Sucesos

(Video) OIJ busca a motociclista que tocó a ciclistas en vía pública

El motociclista es buscado por abuso sexual

Por Silvia Coto

Un video dado a conocer por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en que un motociclista toca a dos ciclistas provoca gran indignación.

Los investigadores buscan al sospechoso del delito de abuso sexual, por lo que los investigadores necesitan que, si alguien lo reconoce lo cante.

Según informó el OIJ, los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones: el 10 de julio de 2025, a las 7:15 a.m., en Desamparados, y el 29 de julio de 2025, a las 9:20 a.m., en San Francisco de Dos Ríos, ambos en la provincia de San José.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta y, en apariencia, habría cometido los hechos contra mujeres que transitaban por la vía pública, ya sea caminando o en bicicleta, para luego darse a la fuga.

El sujeto viajaba a bordo de una motocicleta negra y vestía ropa completamente negra, incluso el casco.

El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información que permita identificar al sospechoso para que se comunique de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

