(Video) OIJ busca a motociclista que tocó a ciclistas en vía pública

Un video dado a conocer por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en que un motociclista toca a dos ciclistas provoca gran indignación.

Los investigadores buscan al sospechoso del delito de abuso sexual, por lo que los investigadores necesitan que, si alguien lo reconoce lo cante.

Motociclista es buscado como sospechoso de abuso sexual contra ciclistas (Cortesía/Cortesía)

Según informó el OIJ, los hechos habrían ocurrido en dos ocasiones: el 10 de julio de 2025, a las 7:15 a.m., en Desamparados, y el 29 de julio de 2025, a las 9:20 a.m., en San Francisco de Dos Ríos, ambos en la provincia de San José.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta y, en apariencia, habría cometido los hechos contra mujeres que transitaban por la vía pública, ya sea caminando o en bicicleta, para luego darse a la fuga.

LEA MÁS: Sucesos Video en TikTok revela cómo papá héroe preparó para su muerte a su familia antes de fallecer

Motociclista es buscado como sospechoso de abuso sexual contra ciclistas (Cortesía)

El sujeto viajaba a bordo de una motocicleta negra y vestía ropa completamente negra, incluso el casco.

LEA MÁS: Video en TikTok revela cómo papá héroe preparó para su muerte a su familia antes de fallecer

El OIJ hace un llamado a cualquier persona que tenga información que permita identificar al sospechoso para que se comunique de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial.