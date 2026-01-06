Heredia es la provincia donde menos homicidios ocurrieron en 2025, este sería el motivo según OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cuál fue la provincia en la que menos sangre se derramó en el año 2025.

Se trata de la provincia de Heredia, la cual por segundo año consecutivo registró la menor cantidad de homicidios dolosos.

Según los datos estadísticos del OIJ, en el 2025 se dieron 35 homicidios en la provincia de las flores, cuatro menos de los que se registraron en el año 2024.

El cantón central de Heredia fue el más afectado por la violencia, pues fue escenario de 15 homicidios dolosos, siendo el distrito de San Francisco el que concentró la mayoría, con 11 víctimas.

La segunda provincia con menos homicidios en el 2025 fue Cartago, con 62, es decir, 27 casos más que Heredia.

¿Por qué no hay tantos homicidios?

Por segundo año consecutivo la provincia de Heredia fue la que menos homicidios dolosos registró. (Cortesía Andrés Garita, corresponsal GN/Cortesía Andrés Garita, corresponsal GN)

La Teja consultó a Michael Soto, director general interino del OIJ, sobre los factores que estarían incidiendo para que Heredia siga siendo la provincia donde menos sangre ha sido derramada en los últimos dos años.

Según el análisis hecho por Soto, esto se debería en gran medida al desarrollo que ha tenido dicha provincia.

“Ciertamente es un lugar que está muy desarrollado; ha habido una inversión económica importante en Heredia, el tema urbanístico, el tema económico en términos generales. Creemos que ahí ha habido un desarrollo humano importante que hace que no crezca tanto el tema de la criminalidad”, destacó Soto.

El jerarca judicial mencionó que años atrás uno de los puntos conflictivos de la provincia fue Sarapiquí, por lo que tuvieron que centrar sus esfuerzos en esa zona.

“En el caso particular de Sarapiquí, se ha hecho un trabajo muy importante; tuvimos alguna problemática en el año 2023 sobre algunas estructuras criminales que se desarticularon y eso ayudó a disminuir la problemática de Heredia”.