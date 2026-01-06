Extranjero fue baleado cuando cenaba junto a su pareja dentro de camión

Un camionero y su pareja decidieron hacer una parada en su viaja hacia San José para tomarse un descanso y cenar juntos, pero ese bonito momento terminó por convertirse en la sangrienta escena de un crimen.

Esto por culpa de unos maleantes que atacaron a balazos al hombre, con la intención de robarle su camión, pues pensaban que este estaba lleno de mercadería, cosa que no resultó ser cierta.

Esta es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a los hechos ocurridos a eso de las 9 p.m. de este lunes en El Roble de Puntarenas.

La Policía Judicial informó que la víctima fue un nicaragüense apellidado Tellez, quien afortunadamente sobrevivió al ataque.

El camionero venía de Honduras y se dirigía hacia San José. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Los hechos ocurrieron cuando, al parecer, el chofer junto con su pareja sentimental se encontraban en el cabezal cenando y descansando, para continuar su camino a San José, para recoger mercadería.

“De pronto, ingresaron dos sujetos a la cabina y sin mediar palabras, al parecer, uno de le disparó a Tellez, hiriendo su brazo y tórax en el lado izquierdo”, detalló el OIJ.

Según las autoridades, los sujetos querían robar el camión pensando que estaba cargado de mercadería, pero el conductor les dijo que estaba vacío, pues mas bien iba a San José a recoger los productos, por lo que los sujetos se fueron con las manos vacías.

Tellez fue trasladado al Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, donde se encuentra en condición estable.