La pesadilla de un paseo que acabó con la muerte de un padre héroe

Rogelio Raúl Tathum Murray, de 38 años, se fue de este mundo como un héroe, al salvar de morir ahogadas a las dos hijas de su esposa, de 12 y 7 años, a quienes veía como propias.

Murray, como muchos le conocían, disfrutaba de un paseo de fin e inicio de año en la playa de Moín, en Limón, de donde era oriundo, cuando ocurrió la tragedia.

Así lo señaló a La Teja Amy Calvo, pareja de Murray.

Rogelio Raúl Tathum Murray murió tras rescatar a dos niñas en playa Moín, Limón. Foto: Tomada de Facebook (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

“Andamos de visita donde mis suegros para pasar el 31; el viernes 2 de enero fuimos a playa Moín. A las 3:00 p. m. comenzó a subir el oleaje, él se preocupó por mis hijas, salimos corriendo, veíamos que mis hijas se estaban yendo; un muchacho con una tabla jaló a mi hija, que es la del medio, y al sobrino de él”.

“Mi hija mayor (12 años) y la pequeña (7 años) fueron las que él salvó. Mi hija me dice que él le decía: ‘mi amor, por favor no suelte a su hermanita’. Mi hija dice que ella se sentía mareada; cuando vio que iba a llegar una moto acuática, ella volvió a ver para atrás y ya no vio más a Rogelio”, expresó Calvo.

Agregó que su pareja tenía una hernia y considera que esto fue lo que lo cansó de luchar.

“Él se fue siendo un héroe para mí; su pasión era el fútbol, como cualquier persona tenía sus errores, pero fue un hombre esforzado y es lo que nos queda en la familia”, manifestó la esposa.

La víctima estuvo desaparecida y su cuerpo fue encontrado hasta la tarde del domingo 4 de enero.

