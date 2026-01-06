Sucesos

La pesadilla de un paseo que acabó con la muerte de un padre héroe

Rogelio Raúl Tathum Murray murió tras rescatar a dos niñas en playa Moín

Por Alejandra Morales

Rogelio Raúl Tathum Murray, de 38 años, se fue de este mundo como un héroe, al salvar de morir ahogadas a las dos hijas de su esposa, de 12 y 7 años, a quienes veía como propias.

Murray, como muchos le conocían, disfrutaba de un paseo de fin e inicio de año en la playa de Moín, en Limón, de donde era oriundo, cuando ocurrió la tragedia.

Así lo señaló a La Teja Amy Calvo, pareja de Murray.

Rogelio Raúl Tathum Murray murió tras rescatar a dos niñas en playa Moín, Limón. Foto: Tomada de Facebook
“Andamos de visita donde mis suegros para pasar el 31; el viernes 2 de enero fuimos a playa Moín. A las 3:00 p. m. comenzó a subir el oleaje, él se preocupó por mis hijas, salimos corriendo, veíamos que mis hijas se estaban yendo; un muchacho con una tabla jaló a mi hija, que es la del medio, y al sobrino de él”.

“Mi hija mayor (12 años) y la pequeña (7 años) fueron las que él salvó. Mi hija me dice que él le decía: ‘mi amor, por favor no suelte a su hermanita’. Mi hija dice que ella se sentía mareada; cuando vio que iba a llegar una moto acuática, ella volvió a ver para atrás y ya no vio más a Rogelio”, expresó Calvo.

Agregó que su pareja tenía una hernia y considera que esto fue lo que lo cansó de luchar.

“Él se fue siendo un héroe para mí; su pasión era el fútbol, como cualquier persona tenía sus errores, pero fue un hombre esforzado y es lo que nos queda en la familia”, manifestó la esposa.

La víctima estuvo desaparecida y su cuerpo fue encontrado hasta la tarde del domingo 4 de enero.

Rogelio Raúl Tathum Murrayplaya de Moín, en Limónahogadoaccidente acuático
