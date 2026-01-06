Jóvenes habrían cobrado millonarios “tributos” para recuperar poder tras caída de líder narco

La caída de un supuesto líder narco de Limón, apellidado Paniagua Rivera, alias Curry, dejó “huérfanos” a varios de los supuestos miembros de su organización criminal.

Al parecer, varios de estos se pusieron de acuerdo para retomar el poder que perdieron con la detención de Curry, y habrían decidido hacerlo por medio del cobro de millonarios “tributos” a los vecinos y comerciantes de la zona.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que esa es la tesis que manejan con relación a la banda desmantelada la mañana de este martes por medio de cinco allanamientos en Limón.

“Este grupo ha sido vinculado con un grupo criminal de la zona más peligrosa, que es la banda del conocido Curry, quien ya no está en la zona.

El OIJ detuvo a cinco sospechosos por medio del operativo. (OIJ/El OIJ detuvo a cinco sospechosos por medio del operativo.)

“La hipótesis policial es que este grupo ha intentado retomar la zona e imponerse nuevamente, y una de las dinámicas que utilizan es empezar a cobrar peajes en la zona”, explicó.

En cuanto a los sospechosos, Muñoz indicó que se trata de un menor de edad y cuatro jóvenes con edades entre los 20 y 26 años.

De acuerdo con el OIJ, los jóvenes sospechosos son vinculados con tres hechos ocurridos en diciembre del año pasado, en los que, al parecer, habrían amenazado a vecinos y comerciantes de Cuba Creek, en Limón, diciéndoles que debían pagar tributos que iban de uno a tres millones de colones.

“La investigación inició en enero de este año, cuando personas de la comunidad empezaron a presentar denuncias por amenazas y extorsiones, en las que se les decía que debían pagar sumas elevadas a este grupo criminal con la finalidad de que no les hicieran daño y que sus negocios no fueran afectados”, destacó Muñoz.

La Policía Judicial no descarta que más personas de esa zona hayan sido víctimas de este grupo.