Juez dicta medida contra sospechoso de manejar ebrio y causar doble muerte en Santa Cruz

El hombre de apellidos Vatland Méndez, de 24 años, sospechoso de manejar borracho y causar la muerte de un niño y de un hombre de 35 años, es investigado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El Ministerio Público señaló que verificaron que Vatland cuenta con los arraigos procesales pertinentes (laboral, familiar y domiciliar), por lo que le pidieron al juez impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, entrega del pasaporte y mantener domicilio fijo.

LEA MÁS: Niño que murió atropellado en Santa Cruz estaba emocionado por llegada de su hermanita, que nació horas después

El fatal hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en Paraíso de Santa Cruz. (Facebook/El fatal hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en Paraíso de Santa Cruz.)

Esta solicitud fue acogida por el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia realizada a las 10 p. m. de este domingo 4 de enero.

Este caso es investigado por la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz, bajo el expediente 26-000014-0800-PE.

LEA MÁS: OIJ confirma que conductor que mató a niño y a hombre en populares festejos manejaba bajo los efectos del alcohol

El fatal accidente fue reportado este domingo a las 5:20 a. m. en la comunidad de 27 de Abril, en Paraíso de Santa Cruz, al frente del súper El Campeón, cuando las víctimas se encontraban disfrutando de la tradicional Diana; incluso algunas de ellas estaban bailando, entre ellos Keylor Munguía, de 12 años. También murió Álvarez.

LEA MÁS: A conductor que mató a hombre y a niño en populares festejos lo agarraron entre varios y...