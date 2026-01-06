Desmantelan violenta banda que cobraba millonarios “tributos” a vecinos y comerciantes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo para desmantelar una violenta banda en Limón que se dedicaba a cobrar millonarios “tributos” a vecinos y comerciantes de esa zona a cambio de no hacerles daño.

El operativo inició a eso de las 4 a.m. de este martes por medio de cinco allanamientos en Limón, Matina, Carrandí, Cuba Creek, que tenían como objetivo la detención de al menos cinco sospechosos de los delitos de extorsión, amenazas con arma de fuego, accionamiento de arma, amenazas agravadas y agresión.

Según la Policía Judicial, a los imputados se les vincula con al menos tres eventos, todos ocurridos en diciembre del año pasado.

Agentes del OIJ realizaron cinco allanamientos en sectores de Bataán y Cuba Creek, donde detuvieron a cinco sospechosos por presunto cobro de “tributos” y amenazas armadas. (OIJ/Cortesía)

“El primero de estos ocurrió el 12 de diciembre del 2025, cuando el ofendido se encontraba en una vivienda en Cuba Creek, momento en el cual fue abordado por dos sujetos, aparentemente armados y en una motocicleta, los cuales, presuntamente, le indicaron que debía pagarles un ‘tributo’ por un monto de tres millones de colones; así mismo, posteriormente comenzaron a amenazar al ofendido mediante llamadas y mensajes de texto”, detalló el OIJ.

El segundo evento se presentó el 18 de diciembre del 2025, cuando el hermano del primer ofendido se encontraba en un local comercial y fue abordado por los sospechosos.

“Estos le indicaron que debía pagar un millón de colones, siendo que este les mencionó que él no era el dueño del establecimiento, por lo que los mismos se marcharon; sin embargo, horas después, presuntamente volvieron a circular por la zona realizando varias detonaciones”, señaló el OIJ.

La Policía Judicial informó que de momento han detenido a cinco personas y han decomisado tres armas de fuego y drogas como marihuana, cocaína y crack.