Caen cinco funcionarios de la cárcel de Puntarenas con artículos prohibidos

Cinco funcionarios penitenciarios de la cárcel de Puntarenas fueron detenidos por tener en su poder artículos no permitidos para los centros penales.

Se trata de un uniformado de apellido Núñez, a quien le decomisaron un chip para celular; a otro de apellido Sánchez lo sorprendieron con un celular; y a un tercer oficial, de apellido Zúñiga, se le decomisó un cargador con cable USB. Ante estas acciones, los tres policías penitenciarios fueron llevados a la Fiscalía.

Funcionarios de la cárcel de Puntarenas bajo la lupa por ingreso de objetos prohibidos. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Un cuarto funcionario administrativo, de apellido Díaz, fue sorprendido con una memoria USB que llevaba en su vehículo, mientras que a otro funcionario, de apellido Álvarez, se le decomisó un cable USB. Ambos deberán enfrentar medidas disciplinarias administrativas.

En el Ministerio de Justicia confirmaron que han procesado a 79 funcionarios por intentar ingresar objetos no permitidos a las cárceles.

