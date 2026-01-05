2025 quedará en la historia del país como el año en que más sangre de jóvenes se ha derramado

El 2025 quedará marcado en la historia del país como el año en el que más sangre de jóvenes fue derramada por hechos de violencia.

De acuerdo con datos estadísticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el año pasado 50 jóvenes menores de 18 años fueron víctimas de homicidios dolosos.

“Es el año en el que más menores de edad han muerto, es un tema que hay que visualizar, porque estamos hablando de personas de 14, 15, 16 años; muchos investigados de parte nuestra por estar vinculados a estructuras, ya sea en ventas de drogas o sicariato”, dijo Michael Soto, director general interino del OIJ.

“En el caso de nuestro país, los jóvenes son los que están poniendo la sangre” — Michael Soto, director interino del OIJ.

La cifra registrada en este 2025 es la más alta de los últimos cinco años, pues la que más se le aproximó se dio en el 2024, cuando se registró el homicidio de 47 menores de edad. El año con menos víctimas jóvenes fue el 2021, con 14.

El 2025 registró el homicidio de 50 jóvenes menores de los 18 años. (Foto Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

“Muchos de los que mueren por ajustes de cuentas para las estructuras criminales son desechables, en el sentido de que si uno muere o termina en la cárcel van a buscar otro, porque literalmente hay una fila esperando que les den oportunidad porque es un tema lucrativo”, destacó el jerarca judicial.

En medio de este contexto, Soto recordó un caso que lo dejó sorprendido por la participación de un menor que estaban investigando.

“Es impresionante, por ahí hay un video que una vez analizamos, en el que un muchachito, con una cara de niño, va y ejecuta un crimen y después va a darle el arma a la estructura criminal y se va a jugar basquetbol con los amigos, luego de quitarle la vida a una persona”.

Pese al aumento en la cantidad de jóvenes asesinados, la mayoría de los homicidios se concentraron en la población de entre 18 y 39 años, con un total de 589 homicidios.

“Es la edad productiva de cualquier ser humano, es la edad en la que está empezando a estudiar a nivel universitario, donde se está incorporando al mercado económico del país”.