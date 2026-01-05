¿Comió pavo Celso Gamboa en prisión durante Fin de Año?

Algunas personas se indignaron porque supuestamente el exmagistrado Celso Gamboa cenó pavo en su celda durante la cena de Fin de Año en Máxima Seguridad de La Reforma.

En apenas cinco años, Celso Gamboa escaló algunos de los puestos más importantes en materia de seguridad en dos poderes del Estado. (Archivo/Archivo)

Sin embargo, este lunes el Ministerio de Justicia y Paz desmintió de forma categórica la información que circula en algunos espacios digitales, no fue el caso de La Teja.

LEA MÁS: OIJ confirma que conductor que mató a niño y a hombre en populares festejos manejaba bajo los efectos del alcohol

En redes se habla de que familiares del privado de libertad Gamboa Sánchez habrían ingresado alimentos especiales, específicamente pavo, para la cena de fin de año en el centro penitenciario donde se encuentra recluido.

Mediante un comunicado oficial, la cartera indicó que dicha versión es totalmente falsa y carece de sustento, afirmación que —según detallaron— puede ser demostrada con la trazabilidad documental y audiovisual que mantiene la Policía Penitenciaria.

El Ministerio recordó que en el Circuito de Alta Contención (Máxima Seguridad) rige un reglamento claro y estricto que regula el ingreso de artículos a los centros penitenciarios y que no permite el ingreso de alimentos preparados por personas externas, sin importar el perfil o condición del privado de libertad.

Asimismo, se explicó que la alimentación de las personas privadas de libertad es preparada exclusivamente en las cocinas institucionales.

LEA MÁS: Madre entregó a su hija como pago de préstamo “gota a gota”: caso derivó en secuestro de menor, revela OIJ

El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que, tanto en el Centro Nacional de Atención Específica como en el resto del sistema penitenciario, la Policía Penitenciaria actúa con estricto apego a los principios de legalidad, ética, probidad, transparencia e imparcialidad.

Pavo de Fin de Año (Gemini IA/cortesía)

Gamboa fue detenido en junio de 2025 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a petición de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que lo acusa de conspiración para fabricar, distribuir y transportar cocaína. Actualmente, permanece en prisión preventiva mientras enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.