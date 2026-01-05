Esto sucedió con mamá que habría entregado a hija como pago a prestamistas gota a gota

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló qué sucedió con la mujer que, al parecer, entregó a su hija como medio de pago a unos prestamistas gota a gota a los que les debía ¢100 mil.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida como parte del operativo realizado la mañana de este lunes para desmantelar la estructura criminal dedicada a ese tipo de préstamos.

“A la madre de la menor la estamos deteniendo para presentarla ante el Ministerio Público y que se valore la participación de ella, ya que, en apariencia, es ella la que la cede a la estructura criminal”, detalló Soto.

Además, los investigadores detuvieron a otra mujer y a dos sospechosos de formar parte del grupo; estos últimos habrían participado en la privación de libertad de la muchacha.

Allanamientos por secuestro en Tibás y Goicoechea (oij/cortesía)

Según explicó Soto, el caso inició el 18 de diciembre del año pasado, cuando se dio el secuestro de un joven de 13 años en Cartago, el cual fue rescatado por la Fuerza Pública.

Al investigar ese hecho, la Policía Judicial descubrió que esa situación estaba relacionada con un caso de trata de personas.

“Una muchacha que ahora tiene 19 años estuvo privada de libertad durante cuatro años, explotada laboralmente por una deuda que tenía su madre de 100 mil colones a una estructura criminal, que con los intereses se convirtió en 7 millones de colones.

“Una vecina de la localidad la saca del lugar y se la lleva para Cartago, pero allá llega la estructura criminal y tratan de privarla de libertad, pero ella huye, por lo que se llevan al menor de 13 años, que es hijo de la señora que estaba tratando de ayudar”, explicó Soto.

En apariencia, la misma madre de la muchacha la entregó al grupo criminal como una especie de pago de cuota, pues la deuda siguió creciendo hasta los ¢7 millones.

“Me parece que es el primer caso así y es bastante impactante, porque es una especie de esclavitud y eso verlo en Costa Rica es impactante”, destacó Soto.