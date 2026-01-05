Hombre lucha por su vida tras ataque con cuchillo en Golfito

Un hombre de 26 años resultó gravemente herido la madrugada de este lunes tras ser atacado con un cuchillo en Río Claro de Guaycará, en Golfito, Puntarenas.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 2:17 a. m., cuando fue alertada sobre un hombre con múltiples heridas. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con lesiones en la cabeza, la espalda y los brazos.

El hombre sufrió severas heridas. (Cruz Roja/Cortesía)

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital Manuel Mora Valverde, en Golfito.

De momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para la investigación correspondiente.

