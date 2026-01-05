OIJ revela la cifra oficial de homicidios ocurridos en el 2025

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la cifra oficial de homicidios dolosos con la que cerró el 2025.

Por medio de una conferencia de prensa donde se brindaron datos relevantes del 2025, Michael Soto, director general interino del OIJ, informó que en ese año se registraron 873 homicidios dolosos, es decir, tan solo tres casos menos en comparación al año pasado.

“Aún hay autopsias pendientes, podría haber una variación pequeña, de dos o tres casos” agregó Soto.

Michael Soto dio detalles sobre la cifra de homicidios del 2025 (Adri/cortesía)

El jefe judicial explicó que desde su punto de vista los cuerpos policiales cumplieron con su labor de contención, pues se logró evitar que la cifra de homicidios fuera mayor, tomando en cuenta que la previsión que se tenía a principio de año es que el 2025 pudiera alcanzar los 900 homicidios.

Puntos más problemáticos

San José fue la provincia donde más hechos de violencia se registraron en el 2025, pues el OIJ contabilizó 293 casos, 45 más que los que ocurrieron en el año 2024.

Según Soto, la mayoría de homicidios se concentran en el cantón central de San José, siendo que los puntos más calientes son Pavas, Hatillo y San Felipe de Alajuelita, principalmente por pugnas por territorios para la venta de drogas.

Sin embargo, Soto destacó que ninguno de estos distritos josefinos fue el más violento, pues ese lugar lo ocupó el distrito de Limón, donde 63 personas fueron asesinadas en el 2025.

Menos víctimas colaterales

En cuanto al tema de víctimas colaterales, el director del OIJ informó que en el 2025 fallecieron 85 personas inocentes, lo que significa una disminución muy leve en comparación al año 2024, donde se registraron 93 víctimas inocentes.

873 homicidios ocurrieron en Costa Rica. Foto: Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según explicó Soto, generalmente las víctimas colaterales suelen ser familiares de los objetivos de los gatilleros o personas que lamentablemente quedaron en medio de una balacera.

En cuanto a las causas, el jerarca judicial dijo que esto se relaciona a la impericia de los gatilleros, quienes disparan indiscriminadamente, aunque muchas también lo hacen para acabar con cualquier testigo.