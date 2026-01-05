Sucesos

Identifican a hombre fallecido en accidente en Guápiles; conductor se dio a la fuga

El accidente ocurrió la noche del domingo cuando la víctima esperaba una grúa por una falla mecánica

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que perdió la vida la noche del domingo tras un accidente de tránsito en Pococí.

El hombre fallecido en el accidente tenía 32 años
La desgracia ocurrió en el sector de Cascada 5 de Guápiles,

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Valverde, de 32 años de edad.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 8:00 p. m., cuando Valverde se encontraba fuera de su vehículo debido a una falla mecánica. La Policía había indicado que el carro sufrió un choque y estaban esperando cuando se dio el nuevo accidente.

De acuerdo con las autoridades, el hombre aparentemente esperaba la llegada de una grúa cuando otro automóvil lo impactó, provocándole la muerte en el sitio. Tras el choque, el conductor responsable se dio a la fuga.

La Cruz Roja Costarricense informó que, además del fallecido, dos personas más resultaron heridas en el accidente. Una de ellas fue trasladada a un centro médico en condición grave, mientras que la otra se reporta en condición estable.

El OIJ mantiene abierta la investigación para dar con el conductor involucrado y esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

