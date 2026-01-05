OIJ investiga mortal agresión contra hombre hallado en parque de Curridabat

La víctima tenía lesiones en la cabeza. (Silvia Coto)

El cuerpo de un hombre fue encontrado la tarde del domingo en el parque Las Embajadas, en Curridabat, en San José.

El hallazgo ocurrió pasadas las 5:30 p. m., cuando transeúntes dieron aviso a las autoridades después de ubicar el cuerpo entre unos arbustos dentro del parque.

Al llegar al lugar, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que el hombre presentaba signos de violencia en la cabeza.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Se cree tendría entre 35 y 40 años de edad.

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo, y están recopilando evidencias para determinar las causas y circunstancias que rodean este hecho violento.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que pueda tener información relevante a comunicarse con el OIJ al 800-8000645.