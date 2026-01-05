Fatal derrape cobra la vida de un motociclista en Monteverde

Un hombre adulto perdió la vida la noche de este domingo luego de sufrir un derrape en motocicleta en Monteverde de Puntarenas.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja que fue alertada del accidente minutos después de que sucediera.

Cuando la Cruz Roja llegó ya el hombre había fallecido por el derrape de la moto en Monteverde (Cruz Roja/Cortesía)

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron al motociclista, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Una unidad básica de la Benemérita se hizo cargo de la atención en el lugar. De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni las causas que provocaron el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales que trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial.