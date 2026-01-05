Sucesos

Fatal derrape cobra la vida de un motociclista en Monteverde

La Cruz Roja confirmó que el hombre adulto fue encontrado sin signos vitales en el lugar

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre adulto perdió la vida la noche de este domingo luego de sufrir un derrape en motocicleta en Monteverde de Puntarenas.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja que fue alertada del accidente minutos después de que sucediera.

últimas horas cruz roja
Cuando la Cruz Roja llegó ya el hombre había fallecido por el derrape de la moto en Monteverde (Cruz Roja/Cortesía)

Al llegar al sitio, los socorristas abordaron al motociclista, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Choque frontal en Pococí deja una persona fallecida y dos heridas

Una unidad básica de la Benemérita se hizo cargo de la atención en el lugar. De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni las causas que provocaron el accidente.

LEA MÁS: OIJ confirma que conductor que mató a niño y a hombre en populares festejos manejaba bajo los efectos del alcohol

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales que trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente motomonteverdederrape motoaccidentes costa ricaPuntarenascruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.