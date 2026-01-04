Niño de 3 años cae a lago en el Parque de la Paz y es trasladado en estado crítico

La Cruz Roja atiende la tarde de este domingo una emergencia por un accidente acuático ocurrido en el Parque de la Paz en San José.

La emergencia ocurrió en el parque de la paz. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

La emergencia se da en uno de los lagos donde un menor de 3 años cayó.

De acuerdo con la información preliminar, los equipos de la Benemérita llegaron rápidamente al sitio y lograron sacar al menor del agua en cuestión de minutos.

El niño fue valorado en el lugar y, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños.

La escena quedó bajo control de los cuerpos de emergencia, mientras se mantienen las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.