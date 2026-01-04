Fatal choque en Heredia: identifican a hombre de 32 años que murió prensado tras colisión múltiple

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 32 años la noche del sábado 3 de enero en Heredia centro, luego de una colisión que involucró dos motocicletas, una buseta y un poste.

Un hombre de 32 años falleció en un choque múltiple en Heredia (Cruz Roja/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó este domingo con el apellido Camacho, de 32 años.

El accidente se dio en las cercanías del Palacio de los Deportes.

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 10:02 p. m. por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, en el que se reportaba inicialmente la existencia de personas prensadas tras el choque.

Los vecinos salieron a tratar de ayudar al hombre, pero ya no se podía hacer nada.

Varias ambulancias fueron despachadas al sitio.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, los socorristas valoraron a tres hombres. Dos de ellos fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl y al Hospital México.

Camacho se encontraba fallecido por las fuertes lesiones que sufrió.

Según informó el OIJ, el sujeto viajaba en una buseta, la cual colisionó contra las motocicletas y, posteriormente, contra un poste. Tras el impacto, el conductor salió expulsado del vehículo y quedó prensado entre la estructura del automotor y el poste, lo que le provocó la muerte en el sitio.

La buseta se metió en la acera y quedó prensada entre la tapia de una casa y el poste.

Los bomberos y los socorristas trabajaron en el sitio para liberar a la víctima.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes mantienen el caso bajo investigación para determinar las causas exactas que mediaron en este fatal accidente, aunque se sospecha que pudo mediar el exceso de velocidad.