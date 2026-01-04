Video muestra el aterrador momento en el que hombre y niño fueron atropellados por carro cuando disfrutaban de festejos

Una cámara de seguridad grabó el aterrador momento en el que un grupo de personas, que disfrutaban de la Diana que anunciaba el inicio de las fiestas en Paraíso de Santa Cruz, Guanacaste, fueron brutalmente atropelladas por un carro fuera de control.

El fatal hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en Paraíso de Santa Cruz. (Facebook/El fatal hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo en Paraíso de Santa Cruz.)

A consecuencia de ese terrible hecho un hombre apellidado Álvarez, de 35 años, y un niño de apenas 12 años perdieron la vida en el sitio debido a las graves lesiones que sufrieron.

LEA MÁS: OIJ confirma que conductor que mató a niño y a hombre en populares festejos manejaba bajo los efectos del alcohol

Mientras que el conductor del carro, un joven apellidado Vatland, de 24 años, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público debido a que la prueba de alcoholemia que le realizaron dio resultado positivo.

En el video que circula en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a los seres queridos de los fallecidos, se observa a un grupo de personas reunido en la calle, disfrutando de la tradicional Diana, incluso algunas de ellas estaban bailando.

LEA MÁS: (Video) A conductor que mató a hombre y a niño en populares festejos lo agarraron entre varios y...

A un lado de la calle se alcanza a ver al niño de 12 años, quien luego cruza para abrazarse con un hombre con el que baila alegremente por varios segundos.

La tragedia ocurrió segundos después, pues en escena aparece el carro a alta velocidad, el cual tomó sorpresa al hombre y al niño, quienes no pudieron hacer nada por quitarse del camino. Otro tercer sujeto también fue embestido por el carro.

Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias. (Guana Noticias/Así quedó el carro que arrolló al grupo de personas. Foto Guana Noticias.)

LEA MÁS: Inicio de festejos se convierte en tragedia: carro atropella a varias personas y mata a un hombre y a niño

Otras personas que se encontraban junto a ellos se salvaron de milagro, pues lograron ver el carro y reaccionaron a tiempo. El caso más impresionante es el de una mujer, a la que el vehículo le pasó a escasos centímetros del cuerpo.

La Cruz Roja informó que un hombre fue trasladado en condición urgente a un centro médico, mientras que otras cinco personas que fueron revisadas en el sitio no tuvieron que ser trasladadas.