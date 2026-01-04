Sucesos

Drones y buzos en el Reventazón: Intenso operativo para hallar a hombre desaparecido en Turrialba

Buzos, drones y pangas rastrean la zona tras emergencia ocurrida la mañana del viernes en Turrialba

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Once cruzrojistas participan en un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 33 años, quien permanece desaparecido en la laguna del río Reventazón, en Turrialba.

Búsqueda laguna del río Reventazón
Búsqueda laguna del río Reventazón (Cruz Roja/cortesía)

Según Ronald Brenes, subcoordinador operativo de la Cruz Roja, el operativo incluye buzos, drones y pangas, además de personal que realiza rastreos a lo largo de la orilla del río.

Búsqueda laguna del río Reventazón
Una persona fue rescatada y otra desapareció. Fotos Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

“La emergencia se reportó la mañana del viernes, cuando dos personas fueron arrastradas por el agua. En el sitio se logró el rescate de una de ellas, la cual fue estabilizada por los socorristas y no requirió traslado a un centro médico”, explicó Brenes.

LEA MÁS: Fatal choque en Heredia: identifican a hombre de 32 años que murió prensado tras colisión múltiple

Desde entonces, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda activa del segundo involucrado, quien fue identificado como un hombre de 33 años.

LEA MÁS: Inicio de festejos se convierte en tragedia: carro atropella a varias personas y mata a un hombre y a niño

Las labores continúan en la zona con el apoyo de personal especializado; la búsqueda seguirá este lunes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
laguna reventazónrío reventazónturrialbahombre desaparecidocruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.