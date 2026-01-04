Drones y buzos en el Reventazón: Intenso operativo para hallar a hombre desaparecido en Turrialba

Once cruzrojistas participan en un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 33 años, quien permanece desaparecido en la laguna del río Reventazón, en Turrialba.

Búsqueda laguna del río Reventazón (Cruz Roja/cortesía)

Según Ronald Brenes, subcoordinador operativo de la Cruz Roja, el operativo incluye buzos, drones y pangas, además de personal que realiza rastreos a lo largo de la orilla del río.

Una persona fue rescatada y otra desapareció. Fotos Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

“La emergencia se reportó la mañana del viernes, cuando dos personas fueron arrastradas por el agua. En el sitio se logró el rescate de una de ellas, la cual fue estabilizada por los socorristas y no requirió traslado a un centro médico”, explicó Brenes.

Desde entonces, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda activa del segundo involucrado, quien fue identificado como un hombre de 33 años.

Las labores continúan en la zona con el apoyo de personal especializado; la búsqueda seguirá este lunes.