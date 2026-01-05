Sucesos

Choque frontal en Pococí deja una persona fallecida y dos heridas

El accidente ocurrió en el puente de Cascadas. Bomberos realizaron labores de rescate

Por Silvia Coto
Un choque frontal entre dos vehículos ocurrido en el puente de Cascadas, en La Colonia de Pococí, en Limón, dejó como saldo una persona fallecida y dos más en condición estable.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atendió la emergencia luego de que se reportara que ambos automotores colisionaron de frente, con personas prensadas dentro de los vehículos.

A la llegada de los cuerpos de socorro, los rescatistas realizaron labores de extracción para liberar a los ocupantes atrapados.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que dos pacientes fueron valorados y trasladados en condición estable a un centro médico para su atención.

La escena quedó bajo control de las autoridades judiciales, que realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas que mediaron en este accidente.

Aunque trascendió que uno de los carros involucrados tuvo una colisión minutos antes y esperaba una grúa cuando se dio el otro choque, esa versión aún no es confirmada por el OIJ. Será hasta este lunes 5 de enero que brinden mayores detalles.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

