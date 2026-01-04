OIJ investiga brutal ataque: hombre recibió al menos ocho puñaladas en Limón

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con cuchillo ocurrido la madrugada de este domingo en Cieneguita de Limón.

La información fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la información preliminar, los hechos se registraron en la calle, alrededor de las 4:00 a. m., cuando la víctima, identificada con el apellido Cortés, de 36 años, habría sostenido una riña con otro hombre por causas que aún no han sido esclarecidas.

El hombre está internado en el Hospital Tony Facio en Limón (Raúl Cascante)

Durante el altercado, el sospechoso presuntamente sacó un arma blanca y atacó al hombre, provocándole al menos ocho heridas en el abdomen. Tras la agresión, el ofendido fue auxiliado y trasladado al Hospital Tony Facio en Limón. Su condición es crítica.

El presunto agresor logró darse a la fuga del lugar, por lo que no se reportan personas detenidas hasta el momento.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de indicios en la escena y mantienen el caso bajo investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con el responsable.

El OIJ no descarta ninguna hipótesis y solicita a cualquier persona que cuente con información relevante sobre el caso o que lo haya presenciado que se comunique de forma confidencial al 8008000645 de la línea confidencial del OIJ.