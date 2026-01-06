Alerta de posibles cuerpos enterrados moviliza a agentes del OIJ a Tucurrique de Cartago

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se movilizaron a una tranquila comunidad en Cartago tras recibir la alerta de que en una propiedad podrían haber varios cuerpos enterrados.

Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa de la Policía Judicial confirmó que un grupo de investigadores se encuentran en el sector de Tucurrique de Jiménez, Cartago, para corroborar la información recibida.

“En este momento los agentes judiciales se encuentran en el sitio. En cuanto tengamos detalles se lo hacemos saber con mucho gusto.

La alerta señala que en una propiedad de Tucurrique podrían haber cuerpos enterrados. Foto Archivo. (Fuentes Policiale/Cortesía)

“Solamente se nos informó sobre la búsqueda de posibles cuerpos en una zona en Tucurrique”, informó el OIJ a este medio.

De momento, las autoridades estarían realizando un rastreo en una propiedad para tratar de dar con los supuestos restos y determinar si efectivamente son humanos.