Nadia Peraza: ya hay fecha para el juicio por el caso de la mamá hallada en una refrigeradora

Tras casi dos años de espera, el caso que estremeció a Costa Rica finalmente llegará a juicio en el Tribunal Penal de Heredia

Por Silvia Coto

El Tribunal Penal de Heredia fijó oficialmente las fechas para el juicio por el femicidio de la joven Nadia Peraza, caso que conmocionó al país en 2024.

21/05/2024, Heredia, Los Molinos, entrevista con los papás de la joven Nadia Peraza, Juan Cortes y Marilyn Espinoza.
Nadia Peraza era madre de una niña pequeña. (Jose Cordero)

Según la resolución judicial emitida el 5 de enero de 2026, el debate se realizará los días el 16 de febrero y el 17 de abril de 2026.

El debate se llevará a cabo en el Tribunal Penal de Heredia, donde se conocerán las pruebas y testimonios relacionados con la muerte de Nadia Peraza, una joven madre que fue reportada como desaparecida en febrero de 2024 y cuyo caso derivó en una acusación por femicidio y otros delitos.

Como principal imputado figura su expareja sentimental, de apellido Buzano, quien se mantiene en prisión preventiva y enfrentará el debate tras una investigación dirigida por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Mujer muerta en Heredia dentro de una Refri, Nadia Peraza
En San Pablo de Heredia el OIJ encontró el cuerpo de Nadia Pereza . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El 17 de mayo de 2024, investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron partes del cuerpo de Nadia dentro de una refrigeradora ubicada en una casa en San Pablo de Heredia, donde Buzano había dejado el refri en casa de un conocido.

El cuerpo estaba desmembrado y algunas partes también se encontraron en un cafetal cercano a la vivienda donde Nadia vivió con su pareja.

Los delitos que se le imputan a Buzano son: femicidio, estafa informática, suplantación de identidad y sustracción patrimonial.

Al parecer, después de muerta, Nadia hizo compras con su tarjeta y también solicitó sinpes a sus familiares.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

