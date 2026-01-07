De una broma a la tragedia: un muerto tras discusión en la calle

Un comentario por unos zapatos hecho, supuestamente, en forma de broma habría desencadenado una tragedia mortal contra Wilton Reyes Trujillo.

Este caso llegará al Tribunal Penal de Puntarenas y el imputado es un sujeto de apellidos Barrera Barrio, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

El debate se iniciará este miércoles 7 de enero, a partir de las 7:30 a. m., y analizarán el homicidio que ocurrió el 13 de julio del 2024 en Bella Vista de Puntarenas, sobre calle principal.

Un comentario en tono de broma habría desatado la tragedia contra Wilton Reyes Trujillo. (OIJ)

Según la acusación, en horas de la noche, Wilton Reyes se encontraba frente a un supermercado cuando llegó Barrera, quien iba en bicicleta y se le acercó con la intención de venderle unos zapatos.

En ese momento, Wilton Reyes, en tono de broma, le habría indicado que los zapatos no servían. Tras ese intercambio, Barrera se retiró del sitio.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, minutos después el sospechoso regresó al lugar y, sin causa de justificación aparente, supuestamente, le disparó a Reyes, logrando impactarlo en el tórax, para luego huir del sitio.

La víctima murió en el sitio.

Barrera fue detenido y le decomisaron un arma de fuego que guardaba en un bolso de peluche; la captura ocurrió el 5 de octubre del 2024.

