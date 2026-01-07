Confirman que las víctimas enterradas en Pejibaye de Jiménez eran hermanos; ella era una joven madre

Ana Ruth Retana Moya, de 23 años, una joven madre que deja a una hija de apenas 2 años y 9 meses, y su hermano Johan Andrés Retana Moya, de 28 años, fueron confirmados como las víctimas halladas enterradas en una finca en Pejibaye de Jiménez, en un caso que enluta a una familia y conmociona a la comunidad.

Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó que este doble homicidio fue descubierto en las cercanías de un río.

“De acuerdo con el análisis de la escena, están siendo identificados, preliminarmente, como dos hermanos”, dijo Soto.

La primera en desaparecer fue Ana Ruth, el 26 de diciembre anterior, y al siguiente día desapareció su hermano. La denuncia de desaparición de ambos llegó a las autoridades hasta el domingo 28 de diciembre anterior.

“De momento, no tenemos claro cuál es el móvil, estamos en el proceso de investigación para determinarlo”, señaló el líder judicial.

No han determinado qué lesiones tenían las víctimas.

Los hermanos Ana Ruth y Johan Andrés Retana Moya fueron encontrados por un olor muy fuerte y un aparente movimiento de tierra. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Cómo encontraron los cuerpos de los dos hermanos

Una fuente policial cercana al caso informó a este medio que las sospechas sobre los cuerpos enterrados surgieron debido a un fuerte olor que se percibía en ese sitio, además de que se observó un movimiento de tierra, como si algo hubiese sido enterrado.

“Esta mañana, en una labor de búsqueda que realizaba el OIJ de Turrialba, en colaboración con la unidad canina y el Ministerio de Seguridad Pública, se logra ubicar al margen del río Pejibaye lo que aparentaba ser dos fosas, por lo que se hace la revisión del sitio y ubican dos cuerpos, uno en cada fosa”, informó el OIJ.

De momento, los agentes judiciales se encuentran trabajando en la extracción de ambos cuerpos, así como la revisión de la escena en busca de evidencias de importancia para la investigación.

