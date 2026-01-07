Sucesos

Tragedia en Heredia: hombre murió prensado por su propio carro mientras lo reparaba

La víctima, de 26 años, fue declarada sin vida por la Cruz Roja la noche de este martes en San Pablo de Heredia

Por Silvia Coto

Un hombre de 26 años falleció la noche de este martes tras sufrir un trágico accidente San Pablo de Heredia.

Las autoridades informaron que la tragedia se dio luego de que un vehículo le cayera encima mientras se encontraba realizando trabajos mecánicos.

El hombre falleció luego de que le cayó un carro encima. (Cruz Roja/Cortesía)

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 9:08 p. m. del martes 6 de enero. A la llegada de los cuerpos de emergencia, el paciente fue valorado, pero lamentablemente fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Para la atención de la emergencia se desplazó dos ambulancias; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal, no fue posible salvarle la vida.

Las circunstancias del hecho deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias judiciales en la escena.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

