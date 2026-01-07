Paseo familiar en Osa se convirtió en una pesadilla, adolescente está desaparecida

Un nuevo paseo familiar se terminó convirtiendo en una pesadilla la tarde de este martes, luego de que una lancha se volcara en Osa y una menor desapareciera.

La emergencia ocurrió en Los Mogos, en Osa.

Las autoridades mantienen la búsqueda de la menor. Foto ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Según información preliminar, en la embarcación viajaban varios miembros de una misma familia, entre ellos menores de edad. En medio de la emergencia, una mujer logró enviar un audio por WhatsApp a familiares, en el que solicitaba ayuda urgente, al indicar que la lancha presentaba problemas y que se estaba hundiendo.

LEA MÁS: Sangriento ataque en Barranca: hombre muere tras brutal agresión con cuchillo

“Vengan, tenemos problemas, nos estamos hundiendo”, dice el supuesto mensaje.

Al parecer, tres de los menores no aparecían, sin embargo, minutos después dos de ellos fueron encontrados bien, pero la menor de 14 años permanece desaparecida.

LEA MÁS: Tragedia en Heredia: hombre murió prensado por su propio carro mientras lo reparaba

Las labores de búsqueda continúan activas en la zona, mientras los equipos de rescate trabajan para dar con su paradero.