Policías se llevaron una sorpresa al encontrar a hombre metido dentro de cajuela de carro

Unos oficiales de la Policía de Fronteras se encontraron con una escena muy peculiar durante un control de carretera, pues al revisar un carro encontraron a un hombre metido dentro de la cajuela.

LEA MÁS: Las últimas palabras de la adolescente recién graduada antes de desaparecer en el vuelco de la lancha en Osa

No se trataba de un caso de secuestro ni nada parecido, más bien el sujeto iba dentro de la cajuela del vehículo con la intención de ingresar ilegalmente a nuestro país sin ser visto.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un operativo cerca del cordón fronterizo norte, en Pocosol de San Carlos.

Así fue como sorprendieron a "Donald" dentro de la cajuela del carro. (MSP/Así fue como sorprendieron a "Donald" dentro de la cajuela del carro.)

LEA MÁS: Detienen a panameño y a costarricense que no supieron explicar de dónde sacaron ¢15 millones que llevaban en carro

“Se ubicó a un hombre dentro de la cajuela de un vehículo quien, aparentemente, ingresó a suelo costarricense de forma irregular, pues ni siquiera portaba documentos de identificación”, agregó Seguridad.

Además, los oficiales detuvieron al conductor de apellido Pineda, quien supuestamente a cambio de dinero ofreció al sujeto trasladarlo hasta un punto determinado.

LEA MÁS: Celular con 12% de batería evitó una tragedia mayor para familia de joven desaparecida en Osa

“El detenido fue remitido a la Fiscalía por el aparente delito de tráfico de personas, mientras que el indocumentado, quien dijo llamarse Donald, fue remitido a las autoridades de migración”, señalaron las autoridades.