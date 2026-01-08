Detienen a panameño y a costarricense que no supieron explicar de dónde sacaron ¢15 millones que llevaban en carro

Andar mal acompañado hizo que un panameño terminara metido en un grave problema, pues no solo fue detenido por la Fuerza Pública, sino que también perdió la millonada que llevaba dentro de su carro.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de un canalero apellidado Pitti, quien fue detenido junto con un costarricense de apellido Rodríguez, cuando ambos viajaban en un chuzo de carro.

Según las autoridades, dentro de ese vehículo los sujetos transportaban más de $30 mil (aproximadamente ¢15 millones), la mayoría en billetes de $100.

(MSP/Dos hombres fueron detenidos en la zona sur con cerca de ¢15 millones de dudosa procedencia.)

Adrián Noguera, director de la Fuerza Pública, explicó que la situación se dio cuando un grupo de oficiales mantenía un control de carretera en el sector de San Martín de Paso Canoas.

“En ese momento notaron la presencia de un vehículo negro, sin placas delanteras. Una vez que lo abordan, ven que la placa es de Panamá, por lo que proceden a solicitarle la documentación a los ocupantes”, agregó Noguera.

De acuerdo con las autoridades, Pitti, quien no tenía asuntos pendientes con las autoridades, explicó que no tenía permiso de circulación en nuestro país porque eso todavía estaba en trámite.

La mayoría del dinero eran billetes de $100. (MSP)

No satisfechos con la excusa, los uniformados también investigaron al tico que lo acompañaba y descubrieron que este poseía un expediente por portación de arma de fuego con cinco municiones, entre otros delitos.

“A raíz de esto, se hizo de conocimiento al conductor que abordarían el carro de forma superficial; este expresa no tener inconveniente. Los policías observaron gran cantidad de billetes estadounidenses en la parte de adelante del vehículo, sumando el total de los $30 mil. En posesión de Pitti había $27.666 y $2.885 más ¢7.400, en posesión de Rodríguez", indicó Seguridad.

El carro sin placas fue lo primero que llamó la atención de la autoridades. (MSP)

Noguera explicó que ninguno de los dos hombres supo explicar la procedencia del dinero, por lo que se coordinó con el Ministerio Público y el OIJ para que fueran detenidos como sospechosos del presunto delito de legitimación de capitales.

“Por parte del OIJ se procedió con la revisión del guía canino con la finalidad de determinar si ese dinero estaba contaminado, lo cual dio positivo sobre contaminación con posibles psicotrópicos”, destacó Noguera.