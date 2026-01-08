Sucesos

Autoridades investigan a dos menores señalados como amenaza en Betania de Siquirres

Sospechosos tendrían vínculos con amenazas y cobros ilegales

Por Alejandra Morales

Dos adolescentes de 16 y 17 años están en manos del OIJ, ya que son sospechosos de tentativa de homicidio.

La captura fue realizada por agentes del OIJ de Siquirres en la comunidad de Betania, la mañana de este jueves 8 de enero.

“A ellos se les vincula con dos hechos ocurridos el 6 de noviembre y el 15 de noviembre del 2025. Supuestamente habrían amenazado y extorsionado a las víctimas y les habrían cobrado dinero por presuntamente hablar con grupos rivales”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Allanamiento León Trece
Sospechosos tendrían vínculos con amenazas y cobros ilegales. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó que los sujetos también son sospechosos del delito de extorsión.

Agregó que las víctimas eran vecinos de los sospechosos.

“Les cobraban dinero, les ponían una especie de multa por mantener contactos con grupos rivales; cuando no querían pagar, los agredían, incluso con el accionamiento de armas de fuego”, señaló Muñoz.

dos adolescentes detenidos por tentativa de homicidioBetania de Siquirres
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

