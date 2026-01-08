Sucesos

Identifican a joven que fue seguido en moto y asesinado de al menos 65 balazos en Limón

La víctima de apellido Asthon, de 25 años, recibió balazos en la cabeza, el tórax y la espalda

Por Alejandra Morales

Un joven de apellido Asthon, de 25 años, es la víctima que unos pistoleros persiguieron y asesinaron de múltiples balazos en Pueblo Nuevo de Limón.

Las autoridades judiciales decomisaron al menos 65 casquillos de bala.

“Los impactos que recibió fueron en la cabeza, el tórax y la espalda”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Este violento hecho quedó grabado y el video es parte de las evidencias que analizan los judiciales para dar con los responsables.

Este ataque ocurrió cerca de las 6 p. m. de este miércoles 7 de enero, cuando dos sicarios ejecutaron de forma atroz a un hombre que caminaba por la orilla de la calle, cerca de las vías del tren.

En dicho video se observa cómo el ahora fallecido iba caminando por una calle, cuando de pronto es atacado a balazos por la espalda por un sujeto que iba como acompañante en una motocicleta.

Segundos después, el conductor de la moto se estaciona a pocos metros de donde cayó la víctima y procede a sacar una pistola para dispararle en reiteradas ocasiones, pese que al hombre ya se encontraba inerte en el suelo.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

