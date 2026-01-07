“Pocho”, el señor de los mandados: comunidad de Barranca indignada por crimen afuera de gimnasio

La violencia volvió a golpear a la comunidad de Barranca de Puntarenas, durante la madrugada de este miércoles, cuando un hombre conocido y apreciado por los vecinos perdió la vida tras ser atacado con un cuchillo en las cercanías de un gimnasio.

El crimen se dio a un costado de la plazoleta. Según el reporte oficial, minutos antes de las 12:30 a.m. se recibió la alerta por un hombre gravemente herido.

Guillermo Gutiérrez Gutiérrez tenía 46 años. (Cortesía/Cortesía)

La víctima fue identificada como Guillermo Gutiérrez Gutiérrez, de 46 años.

Más allá del hecho violento, la muerte de Guillermo, conocido cariñosamente en la comunidad como “Pocho”, ha dejado un profundo dolor entre quienes lo conocían.

Maritza Rodríguez, vecina de Barranca, aseguró que, si bien a Pocho le gustaba tomar, no era una persona violenta.

“Él trataba de salir adelante. A veces volvía a caer en el vicio, lo dejaba y volvía, pero era una persona buena, amable y servicial”, relató.

Rodríguez recordó que Pocho se ganaba la vida haciendo mandados, arreglos y trabajos ocasionales en casas.

“Muchas veces yo le pedía que me hiciera mandados y le regalaba algo, porque con eso era que él se ganaba un dinerito. También era bueno para arreglar cosas, varias veces nos ayudó a pintar afuera. Aquí la gente lo estimaba y él siempre trataba de estar bien con los demás”, agregó.

La vecina confesó que aún no logran comprender lo ocurrido.

“La verdad no sabemos por qué lo mataron. Algunos dicen que fue cosa de guaro, pero qué sociedad más horrible en la que estamos viviendo. Era una persona a la que se le tenía estima”, expresó con pesar.

LEA MÁS: Video en TikTok revela cómo papá héroe preparó para su muerte a su familia antes de fallecer

Rodríguez contó que lo vio por última vez el lunes, cuando le pidió ayuda con una basura.

El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido (cortes/cortesía)

“Me dio el feliz año. Hoy (miércoles) en la mañana nos despertamos con esta desgracia. Duele saber que la violencia alcanzó al señor de los mandados”, dijo.

Según contó, ellos no saben si tenía hijos, pero sí que era querido por muchos en la comunidad. Incluso, días antes había expresado su deseo de cambiar.

LEA MÁS: OIJ detiene a dos sospechosos por violento homicidio en gimnasio en Puntarenas

“Mi hija me decía que hace unos días la saludó y le dijo que este año quería trabajar bastante y estar bien. Ella le respondió que sí podía lograr lo que se propusiera”, recordó.

“Ojalá que la justicia no se olvide de él”, concluyó la vecina.

Brutal ataque

Pocho recibió múltiples heridas de cuchillo en diferentes partes del cuerpo.

Personal de la Cruz Roja llegó a la escena y lo declaró sin signos vitales en el lugar. Ellos detallaron que la mayoría de heridas las tenía en el cuello.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre habría sido agredido por varios sujetos en las afueras del gimnasio.

En la escena, las autoridades localizaron botellas de licor, las cuales forman parte de los indicios recolectados para la investigación.

Tras las primeras diligencias, las autoridades detuvieron a dos hombres como sospechosos del homicidio, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público. Ellos son de apellidos Vásquez y Palma

El cuerpo fue levantado por agentes judiciales y remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

El caso continúa bajo investigación del OIJ, ellos aseguran que el móvil se encuentra en investigación mientras la comunidad de Barranca lamenta la pérdida de un hombre humilde.

El año 2025 cerró con una cifra de 873 homicidios. En Puntarenas se registraron 130 asesinatos.