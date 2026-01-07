Sucesos

OIJ detiene a dos sospechosos por violento homicidio en gimnasio en Puntarenas

Víctima de homicidio tenía 46 años su cuerpo fue llevado a la Medicatura Forense

Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron la detención de dos personas como sospechosas de participar en el homicidio de un hombre ocurrido en Barranca de Puntarenas.

Allanamientos en Guápiles
Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el reporte oficial del OIJ, minutos antes de las 12:30 a. m. de la madrugada de este miércoles se recibió la alerta sobre un hombre fallecido en la zona.

La víctima fue identificada con el apellido Gutiérrez, de 46 años de edad.

Según la información preliminar del OIJ, el hombre habría sido agredido por varios sujetos dentro de un gimnasio y, presuntamente, producto de la agresión le causaron la muerte. El ofendido presentaba heridas provocadas con cuchillo

En el sitio, los agentes judiciales recolectaron indicios de relevancia para la investigación.

Tras las diligencias iniciales, el OIJ confirmó la detención de dos personas vinculadas con el hecho. El cuerpo fue levantado y remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de los detenidos que se encuentran a la orden de la Fiscalía.

Homicidiogimnasiobarranca puntarenasdetenidos crimen
