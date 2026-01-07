PCD allana casa de la que salió carro cargado con drogas y encuentra un lanzagranadas

La detención de una pareja, que viajaba en un carro en el que transportaban 10 kilos de cocaína, llevó a la Policía de Control de Drogas (PCD) a allanar una vivienda en San José, en la que encontraron un arma de guerra pocas veces vista en el país.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cual detalló que dentro de esa casa, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, encontraron un lanzagranadas con dos granadas de fragmentación y una de gas.

LEA MÁS: Paseo familiar en Osa se convirtió en una pesadilla, adolescente está desaparecida

Pero eso no fue lo único que dejó sorprendidos a lo agentes antidrogas, pues en esa misma vivienda encontraron 201 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 113 kilos, así como 42 kilos de cocaína, cada uno de aproximadamente un kilo.

El allanamiento se realizó la noche de este martes, luego de que ese mismo día la PCD interviniera un carro en San Antonio de Desamparados, en el cual, dentro de un compartimiento secreto, transportaban ocho kilos de cocaína, 10 kilos de marihuana y ¢509 mil.

Este fue el lanzagranadas decomisado. Foto MSP. (MSP/PCD decomisa lanzagranadas y 113 kilos de marihuana en casa en San José. Foto MSP.)

“Producto de esta intervención fueron detenidos un sujeto de apellido Brenes Delgado, con antecedentes por transporte y tenencia de drogas, y una mujer apellidada Guzmán Arce, con expediente judicial por introducción de drogas a un centro penal y transporte de drogas”, informó Seguridad.

LEA MÁS: Aparatoso vuelco de carro en Puriscal casi termina en una mortal tragedia

Los agentes ya tenían identificada la vivienda de donde salió esta droga, por lo que se solicitó el allanamiento al Ministerio Público, el cual fue realizado por el nuevo grupo táctico G-TRES de la PCD.

En la casa encontraron una importante cantidad de drogas. Foto MSP. (MSP/PCD decomisa lanzagranadas y 113 kilos de marihuana en casa en San José. Foto MSP.)

“El operativo fue apoyado por oficiales de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia (UEI) debido a que se tenía información de que podría haber explosivos dentro de la casa, y los agentes están capacitados en cómo manipularlos para evitar un accidente. Además, colaboró la Fuerza Pública”.

LEA MÁS: Hombre fue detenido como sospechoso de hacer vivir a mujer un infierno por ₡6 millones

Dentro de la casa, además de lo mencionado anteriormente, también se decomisó un kilo de crack y 765 gramos de cocaína, una pistola calibre 22, 1.684 municiones de distintos calibres.

Según indicó la PCD, la investigación contra este supuesto grupo narco inició en noviembre del año pasado luego de que recibieron información policial, por eso es que ya tenían la casa allanada en la mira.

“Para el 19 de diciembre se intervino un vehículo en pleno centro de la capital y se detuvo a su conductor de apellido Mora, al que le decomisaron más de cuatro millones de colones y dos armas de fuego”.