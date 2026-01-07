Hombre fue detenido como sospechoso de hacer vivir a mujer un infierno por ₡6 millones

Los agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellido Ramírez, de 29 años, como sospechoso del delito de extorsión cobratoria, luego de una investigación que se extendió por varios meses en distintos lugares de San José.

Según la información del OIJ, la investigación inició en setiembre de 2025, cuando una mujer denunció que había solicitado un préstamo de cuatro millones de colones a un prestamista informal. Aparentemente, pese a haber pagado más de seis millones de colones, el sospechoso continuaba exigiendo pagos adicionales.

Hombre fue detenido por seguir extorsionando a una mujer que aparentemente ya le había pagado deuda (OIJ/Cortesía)

Las autoridades judiciales detallaron que el hombre presuntamente realizaba los cobros mediante intimidación y actos de violencia, e incluso habría utilizado armas de fuego para amenazar a la víctima.

La detención se realizó el martes 6 de enero, a las 4:25 p. m., en vía pública en San José Centro pero fue dada a conocer por el OIJ hasta este miércoles.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma no letal y libretas con anotaciones relacionadas con el delito investigado.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.