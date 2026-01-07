Sucesos

Aparatoso vuelco de carro en Puriscal casi termina en una mortal tragedia

Inicialmente la Cruz Roja fue alertada de dos personas prensadas dentro del vehículo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El aparatoso vuelco de un carro en Puriscal estuvo cerca de convertirse una mortal tragedia, pues un hombre sufrió graves heridas en dicho accidente.

LEA MÁS: Hombre fue detenido como sospechoso de hacer vivir a mujer un infierno por ₡6 millones

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el incidente ocurrió a eso de la 1 p.m. de este miércoles en el sector de Punta de Lanza de Puriscal, San José.

El reporte inicial que recibió la Benemérita señalaba que se trata del vuelco de un carro, el cual provocó que sus dos ocupantes quedaran prensados dentro de la estructura del vehículo.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El accidente ocurrió en Punta de Lanza de Puriscal. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: OIJ detiene a dos sospechosos por violento homicidio en gimnasio en Puntarenas

Posteriormente, la Cruz Roja brindó una actualización del caso una vez que el personal médico llegó a la escena, indicando que solo atendieron a una persona herida.

“Se aborda un hombre de 35 años aproximadamente, con múltiples traumas, el cual es estabilizado y trasladado en condición crítica al centro médico”, detalló Cruz Roja.

LEA MÁS: Paseo familiar en Osa se convirtió en una pesadilla, adolescente está desaparecida

Lo que ha trascendido de este accidente es que, por motivos que aún no son claros, el conductor perdió el control del carro, lo que causó cayera dentro de una especie de cuneta, donde quedó volcado sobre uno de sus lados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vuelco carro PuriscalHombre herido vuelco
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.