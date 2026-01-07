Aparatoso vuelco de carro en Puriscal casi termina en una mortal tragedia

El aparatoso vuelco de un carro en Puriscal estuvo cerca de convertirse una mortal tragedia, pues un hombre sufrió graves heridas en dicho accidente.

LEA MÁS: Hombre fue detenido como sospechoso de hacer vivir a mujer un infierno por ₡6 millones

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el incidente ocurrió a eso de la 1 p.m. de este miércoles en el sector de Punta de Lanza de Puriscal, San José.

El reporte inicial que recibió la Benemérita señalaba que se trata del vuelco de un carro, el cual provocó que sus dos ocupantes quedaran prensados dentro de la estructura del vehículo.

El accidente ocurrió en Punta de Lanza de Puriscal. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: OIJ detiene a dos sospechosos por violento homicidio en gimnasio en Puntarenas

Posteriormente, la Cruz Roja brindó una actualización del caso una vez que el personal médico llegó a la escena, indicando que solo atendieron a una persona herida.

“Se aborda un hombre de 35 años aproximadamente, con múltiples traumas, el cual es estabilizado y trasladado en condición crítica al centro médico”, detalló Cruz Roja.

LEA MÁS: Paseo familiar en Osa se convirtió en una pesadilla, adolescente está desaparecida

Lo que ha trascendido de este accidente es que, por motivos que aún no son claros, el conductor perdió el control del carro, lo que causó cayera dentro de una especie de cuneta, donde quedó volcado sobre uno de sus lados.