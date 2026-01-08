Sucesos

Motociclista muere tras violento choque con camión en Sabana Sur

Accidente ocurrió de madrugada en San José

Por Alejandra Morales

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este jueves 8 de enero, tras verse involucrado en un choque contra un camión en Sabana Sur, San José.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 2:19 a. m., por lo que de inmediato despachó unidades al sitio para atender la emergencia reportada en vía pública.

Accidente ocurrió de madrugada en San José. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael PACHECO GRANADOS)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al motociclista con múltiples golpes de gravedad. Tras valorarlo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios, mientras se investigan las circunstancias que mediaron en el fatal accidente.

