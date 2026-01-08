Aterrador homicidio sacude Limón: Gatilleros balean a hombre y siguieron disparándole cuando ya había caído al suelo

La provincia de Limón una vez más fue escenario de un sangriento crimen, pues la noche de este miércoles dos sicarios ejecutaron de forma atroz a un hombre que caminaba por la orilla de la calle.

El crimen fue confirmado a La Teja por la Central de la Cruz Roja, la cual informó que el homicidio ocurrió a eso de las 6 p.m. en el sector de Pueblo Nuevo de Limón, cerca de las vías del tren.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida, la Benemérita envió personal al sitio, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada qué hacer por el hombre, quien recibió múltiples impactos de bala.

De momento no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, mientras que la Cruz Roja solo señaló que se trata de un hombre de entre 20 y 30 años.

Los sicarios primero atacaron a la víctima por la espalda.

El crimen fue captado por una cámara de seguridad, cuya grabación no publicaremos por respeto a los seres queridos del hombres.

En dicho video se observa como el ahora fallecido iba caminando por una calle, cuando de pronto es atacado a balazos por la espalda por un sujeto que iba como acompañante en una motocicleta.

Segundos después, el conductor de la moto se estaciona a pocos metros de donde cayó la víctima y procede a sacar una pistola para dispararle en reiteradas ocasiones, pese que al hombre ya se encontraba inerte en el suelo.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con los asesinos.