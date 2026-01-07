Video revela cómo fue que sicarios ejecutaron a padre e hijo dentro de un carro en La Uruca

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que unos sicarios ejecutaron a un padre y a su hijo, cuando estos se encontraban dentro de un carro estacionado a la orilla de una calle en La Uruca.

Las víctimas de ese atroz crimen fueron Taylor Herrera Torres, de 28 años, y su padre, Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años, quienes fueron asesinados la tarde del 11 de agosto del 2025.

La Sección de Homicidios del Organismo Investigación Judicial (OIJ) difundió el video del ataque con el objetivo de obtener información sobre los sujetos sospechosos de este doble homicidio.

El crimen ocurrió a eso de las 3:39 p.m., cuando el carro en el que se encontraban padre e hijo estaba estacionado frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

“Los sospechosos, quienes viajaban en una motocicleta, se acercaron al vehículo en el que se encontraban los ofendidos y aparentemente les dispararon en reiteradas ocasiones, resultando fallecidos en el sitio”, detalló el OIJ.

En la grabación se observa cómo el delincuente que viajaba como acompañante en la moto es quien introduce su arma por la ventana del conductor para desatar una lluvia de disparos.

Ese día ambos sospechosos vestían ropa y cascos negros. En cuanto a su motocicleta, solo se alcanza a ver que es de color negro con blanco.

Si usted tiene información sobre este caso o sobre el paradero de los asesinos, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.