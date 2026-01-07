Rodrigo Chaves anuncia que Nayib Bukele visitará Costa Rica la próxima semana y esta es la razón de la visita

Rodrigo Chaves confirmó este miércoles, en la primera conferencia de prensa del 2026, que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegará a Costa Rica la próxima semana.

Chaves dijo, al hacer el anuncio, que el salvadoreño viene con la intención de conocer los avances de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco).

Rodrigo Chaves visitó El Salvador en diciembre. (Casa Presidencial)

Chaves estuvo hablando de que en Costa Rica hace falta mano dura contra los delincuentes y mencionó la construcción de la cárcel.

“Ahí viene el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) que ya está en construcción y avanzado, tanto así que les doy una primicia, tendremos el honor en Costa Rica de contar con la presencia del presidente de El Salvador, don Nayib Bukele, la semana entrante, quien viene a ver con sus propios ojos los grandes avances de la obra del Cacco”, expresó Chaves.

“Don Nayib viene a seguir dándonos consejos, a inspeccionar el avance y a enseñarle al pueblo de Costa Rica por qué es que sí podemos y debemos darle seguridad a un pueblo que lo clama”, agregó.

El nuevo centro penitenciario se está construyendo en los terrenos de La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Esta cárcel que planea construir el gobierno costarricense se basa en el modelo de la megacárcel que construyó Bukele en El Salvador hace unos años y en la que tiene recluidos cientos de mareros en condiciones que muchos consideran como violatorias a los derechos humanos.

Chaves visitó El Salvador a finales de diciembre, precisamente para tratar temas de la construcción de la cárcel.

Nayib Bukele visitará Costa Rica la próxima semana. (José Cordero)

“Vienen tiempos duros”

En la conferencia de prensa, Chaves dijo también que tiene reportes de que funcionarios del Poder Judicial tienen intenciones de meterse en las elecciones presidenciales, pero cuando le pidieron que dijera los nombres, dijo que no podía.

“Prepárense, vienen tiempos duros”, dijo Chaves, luego de anunciar la visita de Bukele y de lanzar ataques por la decisión de una jueza de autorizar casa por cárcel para la exdiputada y exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

También criticó fuertemente a quienes han dicho que las actitudes de él, de autoritarismo, se parecen a los inicios de la dictadura que se vive actualmente en Venezuela.