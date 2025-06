(Video) Rodrigo Chaves quiere imitar en todo a Nayib Bukele, vea lo que dijo ahora

Rodrigo Chaves no disimula el querer ser como Nayib Bukele. (Casa Presidencial)

El presidente Rodrigo Chaves no disimula en su intento por imitar y parecerse cada vez más al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Este miércoles, en la conferencia de prensa de Presidencia, dijo una frase muy parecida a una que dijo el salvadoreño hace poco.

Chaves reconoció que mucha gente lo tacha de autoritario y dijo que eso lo tiene sin cuidado.

“¿Saben qué? yo prefiero que me digan autoritario a ser alcahuete, como lo fueron muchos de los presidentes que me precedieron".

Nayib Bukele dice que no le importa que le digan dictador. (José Cordero)

Esa frase se parece mucho a una que dijo un día de estos Bukele cuando celebraba su primer año en el segundo mandato.

“Saben qué, me tiene sin cuidado que me digan dictador, prefiero que me digan dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo el salvadoreño.

El politólogo y sociólogo Francisco Barahona dijo que esas ganas de Rodrigo Chaves de imitar a Bukele no son nuevas.

“Hace rato que el presidente Chaves invita a Bukele... él (Chaves) es autoritario y tiene su complejo de tener poder dictatorial o de querer tenerlo y tiene una gran frustración porque en Costa Rica, bien o mal, hay un equilibrio institucional de poderes, entonces no puede hacer lo que le da la gana”, expresó.

Chaves nunca ha ocultado su admiración por Bukele. (José Cordero)

Y es que ya es sabido que el mandatario tico admira tanto a Bukele que hasta lo invitó al país para dar un reconocimiento y aprovechó esa visita para pedirle volados sobre el tema de las cárceles.

A raíz de esa visita, Costa Rica hizo modificaciones en la administración de las cárceles: limitó las visitas conyugales, los alimentos que ingresan a prisión, también quitó las pulperías en los centros penales, entre otras cosas.

Otra de las cosas en las que se nota que Chaves quiere ser como Bukele es con el tema de la construcción de una mega cárcel como la que tiene El Salvador.

El ministro de Justicia, Gerald Campos, ha dicho que el proyecto de la mega cárcel tica está en firme, aunque se ha visto en polémica porque, mientras él había dicho que ya se sabía de dónde saldrían los $35 millones para la construcción, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dice que no.

Nayib Bukele dice que no le importa que le digan dictador

Quiere tener el control total

Otra de las cosas de Bukele que Chaves quiere imitar es tener el control total del país.

Bukele obtuvo la mayoría en el Congreso y así logró hacer una modificación en la Constitución Política para reelegirse consecutivamente. Además, logró apoderarse también del Poder Judicial.

Chaves sueña con eso y abiertamente ha dicho que busca 38 diputados en las próximas elecciones para hacer modificaciones en la Constitución Política.

“La gran interrogante es si en Costa Rica la gente va a seguir intoxicándose con ese proceder, que le guste y que además le dé apoyo suficiente como para tener 38 diputados, que es el objetivo que se ha dado para reformar la Constitución y ahí sí, mandar al carajo la democracia.

Rodrigo Chaves dice que no le importa que le digan autoritario

“Habría que ver si en Costa Rica la oposición es suficientemente inteligente y rápida, porque queda muy poco tiempo para poder llegar a una unión de varios partidos, para elegir un nuevo candidato a la presidencia por esos partidos, y demostrarle a la gente que eso puede ser una alternativa” dijo Barahona.

Bukele ha sido catalogado internacionalmente con un dictador por aferrarse al poder y amarrarse en la silla presidencial.

Además, critica a la prensa y las personas que no piensan como él.

En eso Chaves también sigue el ejemplo de parecerse a Bukele, ya que es conocido que siempre ataca fuertemente a quienes piensan distinto a él, y también a la prensa que lo critica y expone la realidad que se antepone o contradice las afirmaciones del mandatario.