Estos son los nuevos precios de los combustibles que rigen desde este jueves

Aresep aprobó los nuevos precios de los combustibles

Por Ingrid Hidalgo

A partir de este jueves 22 de enero, los conductores percibirán una rebaja en el precio de los combustibles, lo que aliviará su bolsillo.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el ajuste tarifario, que fue publicado este miércoles 21 de enero en La Gaceta.

Mientras que la gasolina bajará, el valor del gas licuado de petróleo subirá.

A partir de este jueves 22 de enero entrarán a regir los nuevos precios de los combustibles, tras su publicación en La Gaceta. (Canva /Canva)

Este ajuste responde a las variaciones en el precio internacional de los hidrocarburos, impuestos, costos de importación, márgenes de operación y tipo de cambio.

¿Cómo quedarán los precios de la gasolina?

Así quedaron las tarifas aprobadas que entran a regir este jueves:

  • Gasolina súper: 636 colones.
  • Gasolina regular (Plus 91): 609 colones.
  • Diésel: 541 colones.

En comparación a los precios anteriores, la gasolina súper bajó 3 colones, la regular 23 colones y el diésel 8 colones.

Por otra parte, el gas licuado de petróleo subirá 56 colones, es decir, a partir de este jueves, el cilindro de 25 libras tendrá un valor de 6.879 colones.

Autopista General Cañas, marchamo
Los conductores sentirán un alivio en sus bolsillos por la rebaja en los precios de los combustibles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

