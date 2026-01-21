Estos son los nuevos precios de los combustibles que rigen desde este jueves

A partir de este jueves 22 de enero, los conductores percibirán una rebaja en el precio de los combustibles, lo que aliviará su bolsillo.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó el ajuste tarifario, que fue publicado este miércoles 21 de enero en La Gaceta.

Mientras que la gasolina bajará, el valor del gas licuado de petróleo subirá.

Este ajuste responde a las variaciones en el precio internacional de los hidrocarburos, impuestos, costos de importación, márgenes de operación y tipo de cambio.

¿Cómo quedarán los precios de la gasolina?

Así quedaron las tarifas aprobadas que entran a regir este jueves:

Gasolina súper: 636 colones.

636 colones. Gasolina regular (Plus 91): 609 colones.

(Plus 91): 609 colones. Diésel: 541 colones.

En comparación a los precios anteriores, la gasolina súper bajó 3 colones, la regular 23 colones y el diésel 8 colones.

Por otra parte, el gas licuado de petróleo subirá 56 colones, es decir, a partir de este jueves, el cilindro de 25 libras tendrá un valor de 6.879 colones.

