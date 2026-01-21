Encuesta del CIEP-UCR coloca a Laura Fernández cerca de ganar en primera ronda

Laura Fernández ganaría en primera ronda. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

Un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, realizado dos semanas antes de las elecciones nacionales, señala que el movimiento vinculado al presidente Rodrigo Chaves alcanza el porcentaje necesario para aspirar a un triunfo en primera vuelta y muestra un crecimiento significativo en intención de voto legislativo.

La encuesta indica que Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), concentra el 40% de la intención de voto entre las personas que aseguran que irán a votar. Ese nivel la coloca en el umbral requerido para evitar una segunda ronda electoral, aunque todavía un 32% del electorado permanece indeciso.

LEA MÁS: Candidatos evangélicos del PPSO: ¿quiénes son y qué vínculos tienen con la iglesia?

El estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica se realizó entre el 12 y el 16 de enero mediante entrevistas telefónicas. (UCR/UCR)

El Partido Pueblo Soberano registra un crecimiento en la intención de voto. (UCR /UCR)

El estudio fue aplicado entre el 12 y el 16 de enero mediante 1.006 entrevistas telefónicas a celulares y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

LEA MÁS: Expertos revelan cuáles candidatos sacaron más provecho en debates del TSE y cuáles fallaron ¡Hubo sorpresas!

Fernández amplía ventaja

De acuerdo con los resultados, Fernández incrementó su respaldo en 10 puntos porcentuales en comparación con diciembre. Su seguidor más cercano es Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 8% de intención de voto. En tercer lugar aparece Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 5%.

Más atrás se registra un empate técnico del 4% entre Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar Berrocal (Avanza).

El informe señala que el respaldo al oficialismo se mantiene impulsado por la alta valoración del presidente Rodrigo Chaves, quien registra una aprobación del 58%. En contraste, un 28% de la población manifiesta desaprobación hacia su gestión.

Crece apoyo para diputados del PPSO

El avance del oficialismo también se refleja en la intención de voto para la Asamblea Legislativa. El PPSO subió de 14% a 29% en respaldo para diputaciones, muy por encima del PLN, que alcanza un 9%, y del Frente Amplio, con 7%. El nivel de indecisión en este apartado llega al 46%.

Además, el porcentaje de personas que dicen no querer dividir su voto entre Presidencia y Congreso aumentó del 70% en diciembre al 76% en enero, lo que podría favorecer a la agrupación oficialista.

Según el CIEP-UCR, el grupo de personas indecisas está compuesto principalmente por mujeres, jóvenes, habitantes de Limón y Guanacaste, personas con educación primaria y quienes no se identifican con ninguna religión. En cambio, los simpatizantes del presidente Chaves muestran una intención de voto más definida.

En el caso específico de Laura Fernández, su apoyo se concentra en personas mayores de 55 años y en votantes que se declaran afines al mandatario.

Otros movimientos en la contienda

El estudio también identifica un crecimiento en la intención de voto de José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, quien aparece empatado con otros aspirantes que en mediciones anteriores se ubicaban dentro del margen de error. Su aumento coincide con una mayor exposición tras el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 11 de enero.

En términos de intención de voto legislativo, Avanza, la CAC y Nueva República registran cifras similares, cercanas al 1%.

Importancia de la elección y participación

La encuesta revela que un 65% de la población considera la elección “muy importante”, mientras que un 22% la califica como “bastante importante”. Un 12,8% señala que tiene poca o ninguna relevancia.

El análisis del CIEP-UCR indica que una eventual baja participación podría favorecer al oficialismo, ya que una parte significativa de las personas indecisas afirmó que tomará su decisión el mismo día de las elecciones o podría abstenerse de votar.