Candidatos evangélicos del PPSO: ¿quiénes son y qué vínculos tienen con la iglesia?

El supuesto compromiso de la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), de darles puestos a cristianos evangélicos en la próxima Asamblea Legislativa como diputados fue el tema de la semana en la campaña electoral.

Según el folleto que fue entregado a líderes evangélicos en un encuentro realizado el jueves 15 de enero en Tibás, la aspirante a la presidencia habría prometido 24 espacios en el Congreso.

Este medio revisó la lista de los candidatos a diputaciones para todas las provincias del PPSO con el fin de verificar quiénes estarían vinculados a la religión evangélica.

Varios candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) son evangélicos. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Tras revisar sus redes sociales y sus biografías en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se pudo constatar que algunos tienen vínculos cercanos, mientras que otros podrían tener algún lazo.

Por ejemplo, Kattia Mora, candidata a diputada por segundo lugar en San José, participó en un programa de Impact Channel, donde mencionó que es pastora evangélica. Incluso, en su biografía publicada en el TSE se menciona su cargo dentro de la religión.

Gonzalo Ramírez, candidato por el quinto lugar en San José, no es un nombre desconocido en la política, pues él fue presidente de la Asamblea Legislativa con el partido Revovación Costarricense en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se convirtió en el primer pastor evangélico en liderar el Congreso.

Asimismo, Gerardo Bogantes, también conocido como Gerald, tiene lazos con la religión. Un video que fue publicado en redes sociales por la comunidad cristiana evangélica Asambleas de Dios Costa Rica, él compartió su opinión sobre el aborto, afirmando que el derecho a la vida se debe proteger.

“En Costa Rica, el derecho a la vida se protege desde nuestra Constitución, escuchemos a nuestro hermano abogado Gerald Bogantes”, escribió la comunidad cristiana en Facebook.

La candidata por el primer lugar en Cartago, Cindy Blanco, tendría vínculos, pues sigue a varios pastores en las redes sociales, entre ellos el pastor Rodolfo Arias, quien dirige un espacio de la emisora Stereo Visión.

En dicho programa también ha participado el pastor Reynaldo Salazar, quien presidió la actividad realizada el jueves pasado. El contenido del folleto que fue entregado a líderes evangélicos en dicha reunión fue replicado verbalmente por Salazar en la emisora, según publicó La Nación.

Robert Barrantes, conocido como Robert Junior y candidato por el segundo lugar en Cartago, también es pastor evangélico. En su biografía publicada en el TSE, se menciona que estudió para este cargo en el 2014 y que es pastor en la Iglesia Brazos de Amor. Además, su papá es pastor.

Daniel Siezar, candidato por el segundo lugar en Guanacaste, reveló en un video en Facebook que creció entre evangélicos, pues familiares cercanos son pastores. Indicó que asistió a la escuela dominical, fue líder juvenil, tuvo credencial de Asambleas de Dios y está afiliado a la Alianza Evangélica.

Otros que también tendrían vínculos son Kattia Jiménez (tercer lugar en Heredia), Franklin Aguilera (cuarto lugar en Cartago), Ana Ruth Esquivel (cuarto lugar en Puntarenas), Allen Alvarado (décimo tercer lugar en Alajuela) y Fernando Obaldía (sétimo lugar en Alajuela) quienes en redes sociales siguen páginas cristianas y perfiles de pastores).

La candidata Laura Fernández habría prometido darles 24 curules a cristianos evangélicos en la Asamblea Legislativa, según un folleto entregado a pastores evangélicos. (La Nación/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO)/Cortesía Partido Pueblo Soberano (PPSO))

Encuentro de evangélicos

La controversia nació tras una reunión en el Templo Bíblico en Tibás, el jueves pasado. La organización Foro Mi País instruyó a los pastores evangélicos que incitaran a sus fieles para que voten por Laura Fernández en las elecciones.

Para eso, les entregaron folletos con razones para apoyar a la aspirante.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Asimismo, se mencionaron algunos “compromisos” como otorgar 24 curules a cristianos evangélicos, así como puestos en la Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial y la Cancillería.

PPSO lo negó... pero

El Partido Pueblo Soberano negó haber negociado esos puestos.

“Es absolutamente falso que negociamos 24 puestos (...) también es falso que se negoció un puesto en la Defensoría de los Habitantes, en el Poder Judicial o en el servicio exterior. No seleccionamos a las personas por sus creencias religiosas, sino por su capacidad técnica o profesional y -sobre todo- por su compromiso de servicio y de trabajo por Costa Rica”, dijo Francisco Gamboa, jefe de campaña y candidato a la primera vicepresidencia de la República, en un comunicado emitido el viernes 16 de enero.

Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos

Sin embargo, un día antes del encuentro, Laura Fernández concedió una entrevista a Stereo Visión donde se mencionó que había 24 candidatos cristianos evangélicos, a lo que la aspirante asintió con la cabeza.

El pastor Reynaldo Salazar dijo que uno de los términos del acuerdo permitía que “el sector sugiriera candidatos a diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señores y señoras que son cristianos evangélicos, cuatro establecidos por el Foro (Mi País)”.

Asimismo, Salazar mencionó que el grupo podrá sugerir personas “altamente calificadas evangélicas” para cargos de ministros, viceministros y puestos en embajadas.

