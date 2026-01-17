¿Su celular lo espía? Ajustes que debería revisar ya mismo para proteger su privacidad

Muchas personas han llegado a pensar que las espían, incluso que los graban por medio del celular. Sienten desconfianza porque han estado hablando de algo que les gusta, y en cuestión de minutos les comienzan a aparecer, en redes sociales o la web, anuncios de los artículos que mencionaron.

Conversamos con Adalid Medrano, especialista en Derecho Informático y Ciberseguridad, y él explicó por qué pasa eso.

Usted puede estar entregando sus datos personales sin darse cuenta. (Canva)

Gran parte del Internet se sustenta en la publicidad, la cual a su vez se sostiene en la recopilación de datos personales con el objetivo de crear perfiles para vender. Esto se realiza principalmente a través de cookies.

Las personas navegan por internet aceptando las “cookies” sin leer con quién comparten información y para qué fines.

Descargan y usan aplicaciones sin preocuparse por leer políticas de privacidad, los permisos que solicitan las aplicaciones y qué acciones les permiten hacer.

¿De dónde se obtienen los datos?

Las empresas obtienen los valiosos datos de preferencias de las aplicaciones que descargan los usuarios.

“No solo se trata de saber las funciones de una aplicación, sino también la información generada por ella. Las aplicaciones solicitan permisos para acceder a datos que en ocasiones no son congruentes con las funciones que prometen. En Android se han encontrado aplicaciones que solicitan acceso al micrófono, por lo que en algunos casos excepcionales sí es cierto que las personas son grabadas”, dijo Medrano.

Con la actividad de las personas en redes sociales, las empresas pueden crear un perfil más preciso.

Un experto explica cómo proteger su privacidad. (Shutterstock)

¿Qué medidas pueden tomar las personas para proteger su privacidad?

A nivel general de la web, Medrano aconseja rechazar cookies de terceros siempre que sea posible.

“Cuando un sitio web solicite aceptar cookies, es mejor revisar las opciones y denegar aquellas que no sean estrictamente necesarias. Muchas le piden permiso para vender su información; borre las cookies periódicamente desde la configuración del navegador. Esto elimina el rastro de navegación acumulado”, explicó.

En cuanto a los celulares, el experto dice que cada dispositivo tiene un identificador único llamado “ID publicitario” o “Advertising ID” que las aplicaciones usan para rastrear tu actividad y mostrarte publicidad personalizada. Este permite que diferentes aplicaciones compartan información sobre los usuarios. ¿Cómo desactivarlo?

En iOS (iPhone/iPad):

Ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo

Desactivar “Permitir solicitar rastreo” (esto evita que las apps te rastreen entre diferentes plataformas)

Luego ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Publicidad de Apple

Activar “Publicidad personalizada” en OFF (esto limita los anuncios dirigidos basados en tu actividad)

Tenga cuidado con las descargas que hace. (Shutterstock)

En Android (Android 16):

Ir a Ajustes > Seguridad y Privacidad > Controles de privacidad > Anuncios a) Privacidad en los anuncios: Desactivar publicidad por temas, anuncios sugeridos por apps y medición de anuncios. b) Borrar ID de publicidad o, en su defecto, restablecer ID de publicidad de forma frecuente para romper el seguimiento.

En Huawei (HarmonyOS / EMUI):

Ir a Ajustes > Privacidad > Anuncios y privacidad (o Ajustes > Privacidad > Anuncios, según la versión)

Desactivar “Anuncios personalizados” o “Publicidad basada en intereses”

Seleccionar “Restablecer identificador de anuncios” para generar uno nuevo y romper el seguimiento del perfil anterior.

Recomendaciones adicionales para celulares

- Revisar y limitar los permisos de las aplicaciones: Ir a la configuración de permisos del sistema y denegar aquellos que no sean necesarios para el funcionamiento de la app.

- Desactivar el seguimiento de ubicación: Salvo necesidades especiales, configurar las apps para que solo accedan a la ubicación “mientras se usa la app” en lugar de “siempre”.

No se conecte en cualquier red de Wifi. (Canva)

- Desinstalar aplicaciones que no usas.

- Usar “App Tracking Transparency” en iOS: Cuando una app solicite permiso para rastrearte, seleccionar “Pedir a la app que no rastree”.

- Revisar qué aplicaciones tienen acceso a tu micrófono y cámara.

- Mantener el sistema operativo actualizado.

- En iOS, activar Reporte de Privacidad de Apps para llevar un control de la actividad de sus aplicaciones.

- Desactivar Bluetooth y Wi-Fi cuando no se estén usando, para evitar el seguimiento en el mundo físico mediante beacons y redes Wi-Fi.