A esto se expone si le da a la Inteligencia Artificial todos sus datos, incluidas fotos para caricaturas

Usar los servicios de la Inteligencia Artificial (IA) no es jugando ya que lo podría exponer a grandes riesgos si no la usa con prudencia. Hasta el subir una foto para convertirla en caricatura, algo que pareciera ser inocente, podría representar un peligro para los usuarios.

Así lo explica el abogado especialista en Derecho Informático, Adalid Medrano.

Tenga cuidado con la Inteligencia Artificial. (Shutterstock)

Él explica que cuando se usen los servicios IA, se debe tomar en cuenta que con la información de cada persona se podría estar entrenando el algoritmo, lo que puede conllevar que posteriormente se revele información confidencial. También hay que tener mucho cuidado al compartir información de menores de edad, porque esta puede ser expuesta.

“Es importante leer la política de privacidad. En el caso de ChatGPT (OpenAI), su información puede ser usada para entrenar el algoritmo si usted así lo acepta en la configuración, y podría ser accedida incluso cuando esté en un chat temporal por revisores, especialmente si su conversación genera alguna alerta por tocar temas sensibles.

“Cuando elija un servicio, investigue primero y trate de configurarlo al máximo para que no esté entrenando al modelo. En ChatGPT, por ejemplo, usted puede tener chats temporales, puede desactivar la memoria, puede indicar que el modelo no se entrene con su información, y aun así debe tener cuidado en no revelar demasiado”, manifestó el experto.

Adalid Medrano explica los cuidados que hay que tener con la IA. (John Durán)

Vigile lo que hacen los menores con la IA

Medrano dice que también es muy importante dar acompañamiento a los menores si les permite utilizar inteligencia artificial, ya que podrían revelar más información de la debida.

“Recordemos que ahora se pueden hacer caricaturas de manera muy sencilla, y esto tiene responsabilidades legales, ya que se podría atentar contra el honor de un menor o estar haciendo un tratamiento ilegal de datos personales. Por eso, no deje de acompañar a sus hijos, y si están muy pequeños, ni siquiera les permita utilizar este tipo de herramientas, porque en estas conversaciones también se puede revelar mucha información.

“Hay que tomar en cuenta que también podrían estar subiendo fotografías de otros compañeros e iniciar situaciones de bullying. Los riesgos son altos, así que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, para que no sean víctimas, ni tampoco agresores”, advirtió el abogado.

Aprenda a configurar el Chat GPT para evitar riesgos. (Shutterstock)

Adalid también dio recomendaciones para usar el ChatGPT, es que es el que está como más de moda.

• Para conversaciones sobre temas sensibles, utilice chats temporales. Tome en cuenta que su nombre y cualquier dato que lo identifique no deberían subirse.

• Configure ChatGPT para que no se entrene con su información personal.

• Desactive la memoria para evitar que el sistema cree un perfil actualizado sobre usted.

• Active la autenticación multifactor que es una función que solicita varias formas de ID al usuario al registrar la cuenta.

No revele más datos de la cuenta a la IA. (Shutterstock)

• Si utiliza otro sistema, tómese el tiempo para investigarlo y configúrelo de la manera más privada posible.

El experto finalizó diciendo que se debe tomar en cuenta que, cuando configura un sistema, los usuarios dependen de la buena fe del desarrollador y deben usar la inteligencia artificial desde esa perspectiva.