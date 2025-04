Esto dijo Natalia Díaz sobre investigación en su contra que solicitó una de sus excompañeras de gobierno

Natalia Díaz, la exministra de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves, será investigada, ya que la están relacionando con un supuesto chanchullo.

La noticia la dio a conocer Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), excompañera de Natalia Díaz, y quien fue precisamente quien ordenó la investigación.

Natalia Díaz está bajo la lupa de la JPS. (Albert Marín)

“En la Junta de Protección Social estamos muy preocupados por una situación de la que nos enteramos en estos días. Resulta que hay un señor llamado Gerardo Corrales, que públicamente está promoviendo la rifa de un vehículo, al parecer, ese señor intenta reunir fondos para el Partido Unidos Podemos, de la candidata Natalia Díaz Quintana.

“Quiero recordarle al pueblo que este tipo de sorteos, sin el permiso de la Junta, son ilegales. En Costa Rica no se pueden hacer según la ley 1387, que es la ley de rifas y loterías, incluso, pueden ser penalizados con cárcel”, manifestó la presidenta de la Junta.

Britton dijo también que las rifas siempre deben tener un fin social y no pueden utilizarse para campañas políticas.

“Voy a ordenar una investigación para que se determine quién o quiénes son los responsables de esta situación”, agregó Britton.

Esmeralda Britton fue quien solicitó la investigación. (Mayela López)

La Teja consultó a Díaz al respecto y ella y por medio de su equipo de comunicación dijo que no tenía nada que ver con la rifa.

“Sí, me llegó la información de que algunas personas, por iniciativa propia, estaban explorando formas de apoyar esta candidatura. No fue algo organizado por mí ni por el equipo central”, manifestó.

La exministra dijo que esto es muestra de que son cada vez más las personas que creen en su proyecto y asegura sentirse ilusionada.

“Eso no es ningún escándalo: eso se llama esperanza. Y eso no lo detiene ni una investigación, ni un comunicado, ni las amenazas de quienes no entienden lo que está pasando en la calle”, añadió.

Gerardo Corrales prefirió no hablar del tema. (John Durán)

También contactamos al economista Gerardo Corrales para consultarle si efectivamente está haciendo la rifa de un carro para apoyar la campaña de Natalia Díaz y si ella tenía conocimiento de eso, pero prefirió no hablar sobre el tema.

“Dado que la Sra Britton dice que va a ordenar una investigación, prefiero esperar a ver los hallazgos y conclusiones a las que llega la misma”, expresó Corrales.