¿Ya revisó su colilla de pago? A partir del 1.° de enero aumentaron las cuotas para la CCSS y Hacienda

Desde el 1.° de enero de 2026, los trabajadores deben pagar más a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y algunos también al Ministerio de Hacienda, así que revise la colilla de esta quincena que le acaban de pagar.

La aplicación de aumentos escalonados en las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la actualización anual de los tramos del Impuesto sobre la Renta implican una mayor deducción en las planillas mensuales.

El 1.° de enero aumentaron las cargas sociales de la CCSS y Hacienda. (Shutterstock)

El cambio más significativo responde a la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal sistema de pensiones del país. Según lo acordado por la Junta Directiva de la Caja desde 2019, los aportes suben de la siguiente manera:

Asalariados: El aporte al IVM sube de 4,17% a 4,33% . Sumando el Seguro de Salud (5,50%) y el Banco Popular (1%), el rebajo total por cargas sociales para el trabajador asciende al 10,83% .

El aporte al IVM sube de . Sumando el Seguro de Salud (5,50%) y el Banco Popular (1%), el rebajo total por cargas sociales para el trabajador asciende al . Patronos: Su aporte al IVM pasa de 5,42% a 5,58% , para una carga total del 26,83% .

Su aporte al IVM pasa de , para una carga total del . Estado: También incrementa su cuota de 1,57% a 1,75%.

Ejemplo práctico: Un trabajador que percibe un salario de ¢1.000.000 verá cómo su deducción solo por pensiones pasa de ¢41.700 a ¢43.300. El nuevo porcentaje estará vigente hasta diciembre de 2028, ya que en 2029 vendrá un nuevo incremento.

Este nuevo monto a pagar se mantendrá hasta el 2028, luego volverá a subir. (Lilly Arce)

Nuevos tramos del Impuesto sobre la Renta

Además del ajuste de la Caja, el Ministerio de Hacienda actualizó los tramos del impuesto al salario, lo que significa que este tributo se cobrará ahora a salarios más bajos en comparación con el año anterior.

Mientras que en 2025 el mínimo exento era de ¢922.000, para este 2026 el impuesto se empieza a aplicar a partir de los ¢918.000. La escala de cobro queda de la siguiente manera:

Salario Mensual Tarifa del Impuesto Hasta ¢918.000 Exento Sobre el exceso de ¢918.000 y hasta ¢1.347.000 10% Sobre el exceso de ¢1.347.000 y hasta ¢2.364.000 15% Sobre el exceso de ¢2.364.000 y hasta ¢4.727.000 20% Sobre el exceso de ¢4.727.000 25%

Ahora más trabajadores deberán pagar el impuesto de la renta. (Shutterstock)

Impacto en la población asegurada

Estas medidas afectan directamente a los 1,4 millones de asalariados que cotizan al IVM en los sectores público y privado. Al sumar a los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y empleadas domésticas, el total de personas que verán ajustes en sus contribuciones supera los 1,8 millones.

Las autoridades de la CCSS reiteran que el aumento es vital para garantizar que el sistema de pensiones tenga los fondos necesarios para cubrir a las futuras generaciones de jubilados, ante el acelerado envejecimiento de la población costarricense.